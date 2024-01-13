Суд арестовал задержанного накануне сотрудника пензенского режимного объекта

Москва. 13 января. INTERFAX.RU - Ленинский районный суд Пензы в субботу арестовал сотрудника режимного предприятия региона, уличенного в сотрудничестве с польской спецслужбой.

"Жителю Пензенской области, обвиняемому в сотрудничестве на конфиденциальной основе с иностранным государством (ст. 275.1 УК РФ), избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на срок до 10 марта 2024 года", - сообщает суд на своей странице в соцсети "ВКонтакте".

Постановление не вступило в законную силу.

Накануне ФСБ сообщила о задержании в Пензенской области сотрудника особого режимного предприятия, сотрудничавшего с польской спецслужбой за помощь в выезде из России.

По версии следствия, задержанный "инициативно установил и поддерживал сотрудничество с представителем спецслужб Республики Польша с целью передачи сведений о деятельности предприятия в обмен на оказание ему содействия в выезде на постоянное место жительство в иностранное государство".

Как добавили в спецслужбе, "в результате оперативно-розыскных мероприятий задокументированы противоправные действия фигуранта, направленные на сбор сведений об объемах производства предприятия в рамках государственного оборонного заказа, которые стали ему известны в ходе осуществления служебной деятельности".