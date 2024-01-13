Минобороны РФ сообщило об отражении пяти атак ВСУ на двух направлениях

Москва. 13 января. INTERFAX.RU - Российские военные заявили, что за сутки отражены пять украинских атак на купянском и краснолиманском направлениях, нанесены удары по ВСУ на других участках.

"На купянском направлении слаженными действиями подразделений "Западной" группировки войск во взаимодействии с артиллерией и авиацией отражены три атаки штурмовых групп 30-й и 60-й механизированных бригад ВСУ в районе населенного пункта Синьковка Харьковской области", - сообщило Минобороны РФ в субботу.

По данным ведомства, на купянском направлении ВСУ потеряли до 35 военнослужащих, танк, пять автомобилей, гаубицы Krab и М777. "В районе города Волчанск Харьковской области уничтожен склад боеприпасов 27-й реактивной бригады ВСУ", - сказано в сообщении.

"На краснолиманском направлении подразделения группировки войск "Центр" при поддержке штурмовой, армейской авиации и огня артиллерии отразили две атаки штурмовых групп 5-й и 13-й бригад Нацгвардии Украины в районе населенного пункта Червоная Диброва Луганской народной республики, а также Серебрянского лесничества. В результате уничтожено более 280 военнослужащих, три боевые бронированные машины, девять автомобилей и гаубица Д-30", - заявили в Минобороны РФ.

Российские военные сообщили, что на донецком направлении "Южная" группировка войск нанесла удары по 28-й механизированной, 46-й аэромобильной, 95-й десантно-штурмовой бригадам ВСУ, 112-й и 122-й бригадам теробороны Украины в районе Георгиевки, Клещеевки и Курдюмовка в ДНР.

"Противник потерял убитыми и ранеными до 320 военнослужащих, четыре танка, две боевые машины пехоты, восемь пикапов, пусковую установку зенитного ракетного комплекса "Стрела-10", самоходную гаубицу "Гвоздика" и две гаубицы Д-30", - сказано в сообщении Минобороны РФ.

По его данным, на южнодонецком направлении группировка войск "Восток" нанесла удары по 58-й механизированной и 79-й десантно-штурмовой бригадам ВСУ в ДНР. "Потери противника составили свыше 110 военнослужащих, три автомобиля и гаубица Д-20", - заявили в ведомстве.

В Минобороны РФ сообщили, что на запорожском направлении нанесены удары по подразделениям и технике 65-й механизированной и 128-й горно-штурмовой бригад ВСУ в районе Работино и Жеребянок Запорожской области. "Противник потерял до 50 военнослужащих, четыре автомобиля, гаубицу Д-30, а также радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50", - сообщило министерство.

Как сказали в ведомстве, "на херсонском направлении в результате систематического огневого воздействия уничтожено до 40 военнослужащих, два автомобиля и две самоходные артиллерийские установки "Гвоздика".