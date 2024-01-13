Военные РФ применили гиперзвуковое оружие против объектов ОПК Украины
Москва. 13 января. INTERFAX.RU - Российские военные заявили, что в субботу нанесен удар высокоточным оружием, в том числе гиперзвуковым ракетным комплексом "Кинжал", по объектам оборонно-промышленного комплекса (ОПК) Украины.
"Сегодня утром Вооруженными силами РФ нанесен групповой удар высокоточным оружием большой дальности морского, воздушного базирования, в том числе гиперзвуковым ракетным комплексом "Кинжал", а также беспилотными летательными аппаратами по объектам военно-промышленного комплекса Украины, производящим снаряды 155, 152 и 125 мм, пороха и беспилотные летательные аппараты", - говорится в сообщении Минобороны РФ.
"Цель удара достигнута, - сказали в военном ведомстве. - Все назначенные объекты поражены".
До этого Минобороны РФ сообщало о применении гиперзвукового "Кинжала" для удара по ОПК Украины 8 января.
По официальным данным, "Кинжал" - авиационный комплекс с высокоточной гиперзвуковой аэробаллистической ракетой, созданный на базе модернизированного дальнего истребителя-перехватчика МиГ-31. По словам военных РФ, он способен поражать цели на дальности более 2 тыс. км, при этом гарантированно преодолевая все существующие и разрабатываемые системы противовоздушной и противоракетной обороны.
В мае прошлого года российские военные заявили, что ударом комплекса "Кинжал" в Киеве были полностью уничтожены радиолокационная станция и пять пусковых установок комплекса ПВО Patriot.