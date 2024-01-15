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Логотипом Года семьи станет сердце из половинок розового и голубого цвета

Москва. 15 января. INTERFAX.RU - Организационный комитет Года семьи утвердил логотип, им станет изображение сердца из двух половинок голубого и розового цвета, сообщили в оргкомитете Года семьи в понедельник.

"В дизайн-концепции мы использовали образ двух соприкасающихся лебедей, очертания которых формируют сердце. Они символизируют любовь и преданность, пронесенные сквозь годы", - сказала генеральный директор АНО "Национальные приоритеты", член оргкомитета Года семьи София Малявина. Ее слова привели в оргкомитете.

Она отметила, что розовое и голубое цветовое решение логотипа отсылает к именным биркам, которые надевают детям в роддомах.

В оргкомитете подчеркнули, что в Год семьи, который проводится в соответствии с указом президента РФ Владимира Путина для популяризации государственной политики в сфере защиты семьи и сохранения семейных ценностей, особенное внимание будет уделено многодетным и многопоколенным семьям.

год семьи
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