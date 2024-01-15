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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 01:32

Песков назвал бесперспективным обсуждение украинского урегулирования без РФ

Москва. 15 января. INTERFAX.RU - Обсуждения инициатив по урегулированию ситуации на Украине без участия России лишены перспективы достижения результата, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

В ходе общения с прессой Пескова попросили прокомментировать встречу в Давосе по обсуждению "формулы мира" Киева.

"Мы неоднократно давали свою оценку этому процессу. По сути, это разговор ради разговора. Это процесс, который не направлен и не может быть направлен на достижение конкретного результата по очевидно простой причине: мы там не участвуем", - сказал Песков.

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Инициативы без участия России, добавил он, возможны, "но они лишены перспективы какого-либо результата".

Отвечая на вопрос о готовности к диалогу о мире с участием государств, поддерживающих Украину, Песков указал, что "прежде всего, конечно, здесь не стоит забывать, что Киев сам формализовал для себя запрет на какие-либо переговоры с Москвой". "То есть абсурдность ситуации, наверное, конечно, лучше всего понимать, вспоминая этот запрет", - отметил пресс-секретарь президента.

"Поэтому нашу позицию неоднократно подтверждал президент Путин: для нас, конечно, предпочтительно достигать наших задач и решать проблемы нашей безопасности мирными средствами, дипломатическими средствами, но в условиях абсолютной невозможности этого, нежелания стран коллективного Запада, нежелания Украины учитывать наши соображения по безопасности, мы ведем и продолжаем специальную военную операцию, в результате которой мы достигнем наших целей", - заключил Песков.

Дмитрий Песков РФ Украина
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