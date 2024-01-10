Небензя считает бесперспективным обсуждение в Давосе украинской "формулы мира"

Москва. 10 января. INTERFAX.RU - Предстоящее в январе обсуждение в Давосе идей Киева по урегулированию украинской проблемы не принесет результатов, заявил в среду постпред РФ при ООН Василий Небензя.

"Цинично и лицемерно выглядит продвижение Киевом так называемой формулы мира и созыва очередной встречи в Давосе. Хочу подчеркнуть, что это псевдо-миротворческая инициатива, а по сути выдвижение ультиматума России не имеет ничего общего с урегулированием ситуации", - подчеркнул российский постпред.

"Любое обсуждение конфликта без участия нашей страны заведомо обречено на провал", - добавил Небензя.

Вместе с тем, он заявил, что со своей стороны Россия не отказывается от переговоров с Украиной, "однако язык ультиматумов для нас неприемлем".

Ранее западные СМИ сообщили, что G7 и некоторые страны "глобального Юга" в декабре провели в Эр-Рияде тайную встречу с представителями Украины для обсуждения возможности переговоров между Киевом и Москвой.

Кроме того, агентство Bloomberg сообщило, что Украина и G7 запланировали провести более широкую встречу на следующей неделе в Швейцарии. На нее пригласили более 100 стран. Таким образом, она пройдет в преддверии Всемирного экономического форума в Давосе. Предыдущие подобные сессии состоялись в 2023 году в Копенгагене, Джидде и на Мальте.