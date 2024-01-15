Суд назначил пять лет условно экс-директору Института госслужбы РАНХиГС

Москва. 15 января. INTERFAX.RU - Таганский суд Москвы приговорил к пяти годам лишения свободы условно бывшего директора Института государственной службы и управления РАНХиГС Игоря Барцица по делу об особо крупных хищениях, сообщили "Интерфаксу" в суде в понедельник.

Также Барцицу назначен штраф в сумме 1 млн руб.

Другую фигурантку дела - экс-декана факультета госуправления экономикой вуза Светлану Ларину - суд приговорил к четырем годам лишения свободы условно со штрафом 1 млн руб.

Аналогичное наказание суд назначил еще одной подсудимой - бывшей заведующей кафедрой антикризисного управления социально-экономическими системами Галине Ивлевой.

Кроме того, суд частично удовлетворил иск РАНХиГС как потерпевшей стороны к подсудимым, солидарно взыскав с них 53 млн руб.

Фигуранты признаны виновными в особо крупной растрате (ч. 4 ст. 160 УК РФ).

Барциц был арестован в 2020 году. Как сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России, была установлена и пресечена "противоправная деятельность руководящего, профессорско-преподавательского и административного персонала Института государственной службы и управления РАНХиГС, организовавших преступную схему хищения денежных средств путем их систематического получения от подчиненных за необоснованное начисление дополнительной заработной платы".

В ходе следствия Барциц признал вину и раскаялся в содеянном.