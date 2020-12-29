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Арестован основной фигурант дела о хищении в РАНХиГС

Арестован основной фигурант дела о хищении в РАНХиГС
Директор Института государственной службы и управления РАНХиГС Игорь Барциц
Фото: Михаил Терещенко/ТАСС

Москва. 29 декабря. INTERFAX.RU - Лефортовский суд Москвы санкционировал арест директора Института госслужбы и управления РАНХиГС Игоря Барцица, обвиняемого в мошенничестве.

"Постановлением суда от 26 декабря в отношении Барцица Игоря Нязбеевича избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на срок до 21 февраля 2021 года", - сообщила "Интерфаксу" пресс-секретарь суда Дарья Размахова.

Ранее под домашний арест была отправлена декан факультета госуправления экономикой РАНХиГС Светлана Ларина.

Лариной и Барцицу инкриминируется преступление, предусмотренное ч. 4 ст.159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере).

Ранее во вторник в Центре общественных связей ФСБ России сообщили о выявлении в РАНХиГС преступной схемы хищения бюджетных средств. По версии следствия, сотрудники организации за взятки необоснованно начисляли подчиненным надбавки к зарплате. Нарушения были выявлены при взаимодействии с руководством вуза.

В ФСБ также сообщили о задержании одного из фигурантов дела с поличным при получении денег от подчиненных. Его имя или общее число фигурантов в ЦОС не назвали. В спецслужбе отмечали, что вуз оказывает полное содействие расследованию.

В РАНХиГС также заявили, что оказывают содействие в проведении расследования. "В интересах следствия Академия не предоставляет какую-либо дополнительную информацию по делу о задержании и будет держать общественность в курсе происходящего, как только получит разрешение правоохранительных органов. Соблюдение норм законодательства и деловой этики являются одной из приоритетных задач РАНХиГС. Вуз оказывает полное содействие правоохранительным органам в проведении расследования", - сообщили во вторник "Интерфаксу" в Центре общественных связей РАНХиГС.

Москва РАНХиГС Игорь Барциц Светлана Ларина ФСБ

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