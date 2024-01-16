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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 08:26

В Кремле не комментируют ужесточение проверок банками КНР российских клиентов

Москва. 16 января. INTERFAX.RU - Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков на фоне сообщений о проверках китайскими госбанками сделок своих российских клиентов не стал отвечать на вопрос, есть ли у российской стороны альтернативные планы проведения финансовых операций, отметив чувствительный характер этого вопроса.

На брифинге его попросили попросили прокомментировать публикацию о том, что два китайских государственных банка во исполнение вторичных американских санкций начали проверять сделки своих российских клиентов. У Пескова спросили, есть ли у Кремля альтернативный план проведения финансовых операций в случае усугубления ситуации.

"Вы знаете, что Кремль не занимается финансовыми операциями, это - прерогатива других ведомств и, прежде всего, тех компаний, которые принимают участие во внешнеэкономической деятельности. В каждом случае реализуются отдельные каналы, отдельные системы", - ответил он.

"Это - весьма чувствительная сфера, и вряд ли кто-то возьмется о ней рассуждать. Поэтому не нужно этого ожидать", - продолжил он.

Песков добавил, что российско-китайские отношения развиваются, и результаты этого взаимодействия превышают ожидания.

Дмитрий Песков Китай
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