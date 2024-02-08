Контейнеровозу FESCO отказали в бункеровке в КНР из-за российского бенефициара

Москва. 8 февраля. INTERFAX.RU - Контейнеровозу Moskva, входящему в состав флота транспортной группы FESCO, отказали в бункеровке в Китае, сообщил председатель совета директоров FESCO Андрей Северилов на международном форуме в рамках "Недели российского бизнеса 2024".

По его словам, при формировании новых маршрутов и при развитии существующих необходимо создавать и обеспечивать транспортную безопасность и контроль за этими вновь создаваемыми или развиваемыми маршрутами.

"Для примера приведу, даже если не брать текущую ситуацию с Суэцем (Суэцкий канал - ИФ), прямо сейчас пока мы здесь сидим, у нас судно Moskva, контейнеровоз, (ему - ИФ) отказали в бункеровке в Китае. Мы сейчас решаем текущую проблему, как нам провести по сути спасательную операцию, подбросить туда бункер, потому что ни одна из крупных компаний китайских не бункерует, потому что российский бенефициар", - сказал Северилов.

Контейнеровоз Moskva вошел в состав флота FESCO в 2023 году. Это судно 2023 года постройки, длина его составляет 172 метра, ширина - 32,2 метра, дедвейт - 31 407 тонн, грузовая вместимость - 2 471 TEU. Экипаж контейнеровоза состоит из 19 человек.

Транспортная группа FESCO владеет активами в сфере портового, железнодорожного и интегрированного логистического бизнеса. FESCO принадлежит "Владивостокский морской торговый порт", интермодальный оператор "Феско интегрированный транспорт", оператор рефрижераторных контейнеров "Дальрефтранс", а также компании "Трансгарант" и "Феско Транс". Группа управляет терминальными комплексами в Новосибирске, Хабаровске, Томске и Владивостоке. В управлении находится парк контейнеров более 170 тысяч TEU, свыше 11 тысяч фитинговых платформ. Флот группы включает 37 судов, эксплуатируемых преимущественно на собственных морских линиях.