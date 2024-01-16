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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:31

Путин заявил, что жители Донбасса всегда мыслили себя частью России

Москва. 16 января. INTERFAX.RU - После развала Советского Союза было очевидно, что Донбасс вернется в Россию, жители этого региона всегда мыслили себя частью России, заявил президент РФ Владимир Путин.

На встрече с главами муниципальных образований субъектов России во вторник Путин, говоря о Луганске и Донецке, напомнил об архивных документах, согласно которым эти территории должны были входить в состав РСФСР, однако Владимиром Лениным, по его выражению, этот вопрос был "перерешен", и в результате они были переданы в состав Украины.

"После развала Советского Союза было очевидно, что мы в конечном итоге к этому придем. Конечно, на момент развала думали, наверное, о том, что фундаментальные связи Украины и России окажутся сильнее, чем конъюнктурные соображения националистической части общества", - сказал Путин.

Кроме того, отметил он, в декларации о независимости было указано, что Украина является нейтральным государством. "Ан нет, националистические элементы оказались более агрессивными и начали продавливать свою повестку. Вот и все привело к сегодняшней ситуации. Но люди, проживавшие на этих территориях, конечно, всегда - вы, наверное, знаете лучше даже, чем я, - всегда мыслили себя не иначе как часть России. Это очевидная вещь", - сказал Путин.

Поэтому, добавил президент РФ, были и такими результаты голосования.

Владимир Путин Донбасс СССР Украина
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