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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:31

Путин принял в Кремле главу МИД КНДР

Путин принял в Кремле главу МИД КНДР
Архивное фото
Фото: Александр Рюмин/ТАСС

Москва. 16 января. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин во вторник встретился с главами внешнеполитических ведомств России и КНДР Сергеем Лавровым и Цой Сон Хи, которые провели переговоры в Москве.

"Президент России Владимир Путин принял в Кремле главу МИД КНДР Цой Сон Хи", - сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По его словам, министры иностранных дел РФ и КНДР проинформировали российского лидера о достигнутых договоренностях.

Во встрече также принял участие помощник президента РФ Юрий Ушаков, говорится в сообщении на сайте Кремля.

Ранее Лавров сообщил, что стороны планируют обсудить дальнейшее расширение сотрудничества между государствами, ситуацию на Корейском полуострове, а также подведут итоги выполнения договоренностей саммита Путина и Ким Чен Ына.

Северокорейский министр и ее российский коллега приехали к президенту после переговоров, которые они провели ранее во вторник в Москве.

Цой Сон Хи прибыла в Россию накануне с официальным визитом.

Лавров в свою очередь посещал Пхеньян в октябре прошлого года, где также был принят северокорейским лидером Ким Чен Ыном.

Как сообщил ранее Песков, министры "проинформируют президента о результатах переговоров, о том, как шли обсуждения в развитие тех договоренностей, которые были достигнуты между главами государств (на встрече на космодроме "Восточный" 13 сентября 2023 года - ИФ)".

На вопрос, можно ли говорить, что в рамках визита северокорейского министра в Москву идет подготовка к поездке Путина в КНДР, Песков вновь подтвердил, что визит президента РФ в Пхеньян "на повестке дня". "Есть действующее приглашение, и Путин обязательно в удобное время им воспользуется по взаимной договоренности сторон", - отметил представитель Кремля.

Владимир Путин Дмитрий Песков КНДР Ким Чен Ын
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