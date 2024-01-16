Еще один украинский дрон уничтожен над Брянской областью

Москва. 16 января. INTERFAX.RU - Губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил об уничтожении украинского БПЛА самолетного типа над Трубчевским районом.

"Беспилотный летательный аппарат самолетного типа уничтожен над Трубчевским районом. Пострадавших и разрушений нет", - написал глава региона во вторник в телеграм-канале.

Он добавил, что на месте работают оперативные службы.

Ранее во вторник Богомаз сообщил о том, что средствами ПВО был уничтожен БПЛА самолетного типа над Суземским районом.