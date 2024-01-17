Путин в среду встретится с сопредседателями и волонтерами избирательного штаба

Москва. 17 января. INTERFAX.RU - Президент Владимир Путин во второй половине дня 17 января встретится с сопредседателями своего предвыборного штаба, а также проведет совещание с членами правительства, рассказал на брифинге его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

"Во второй половине дня состоится "кандидатское" мероприятие президента в его качестве кандидата в президенты. Он встретится и с волонтерами, и с сопредседателями своего штаба", - сказал он.

Совещание с членами правительства в среду будет отличаться от аналогичных тем, что в этот раз будут обсуждаться два профильных вопроса.

"Сегодня Путин будет проговаривать с правительством те темы, которые поднимали жители Анадыря и бизнес Хабаровска на беседах с ним, которые состоялись неделей ранее. В плане формулировки поручений будут подниматься конкретные вопросы, которые затрагивались, и будут доклады курирующих данные темы министров и вице-премьеров", - пояснил Песков, не исключив, что на совещании будут затронуты и другие текущие вопросы.

Действующий президент заявил, что пойдет на выборы в марте 2024 года, 8 декабря после церемонии награждения Героев России. С просьбой пойти на выборы к Путину обратился Артем Жога, отец Героя России и Героя ДНР Владимира Жоги, член наблюдательного совета государственного фонда "Защитники Отечества". Жога затем стал одним из трех сопредседателей предвыборного штаба Путина наряду с актером и худруком театра Табакова Владимиром Машковым и главврачом Московской городской больницы № 52 Марьяной Лысенко.