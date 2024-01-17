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Казахстан изучает просьбу России увеличить поставки куриных яиц

Москва. 17 января. INTERFAX.RU - Минсельхоз Казахстана ищет возможность удовлетворить просьбу России об увеличении поставок куриных яиц в российские торговые сети, сообщила пресс-служба правительства республики.

Актуальные вопросы двусторонней торговли обсудили 16 января вице-премьеры Серик Жумангарин и Алексей Оверчук.

"Российская сторона обратилась к казахстанской с просьбой об увеличении поставок куриных яиц в их торговые сети. Серик Жумангарин дал поручение министерству сельского хозяйства в кратчайшие сроки рассмотреть этот вопрос и изыскать возможность увеличения поставок казахстанского продукта в приграничные регионы РФ. Подчеркнув, что в вопросах продбезопасности необходима гибкость в принятии решений", - говорится в сообщении.

Казахстан за 11 месяцев 2023 года экспортировал порядка 186,6 млн штук куриных яиц в Россию, Афганистан и Киргизию.

Россия на фоне резкого роста цен на яйца отменила на первое полугодие этого года пошлину на их ввоз. Ожидается, что эта мера позволит импортировать 1,2 млрд яиц и стабилизировать ценовую ситуацию.

По данным Росстата, в 2023 году яйца в стране подорожали в 1,6 раза, в декабре - на 18,2%.

Минсельхоз уже зафиксировал снижение цен на яйца в оптовом звене и ожидает трансляцию этой динамики на розницу.

В Казахстане с конца прошлого года также отмечается рост цен на яйца. Президент союза птицеводов Казахстана Руслан Шарипов объяснял это удорожанием импорта товаров для птицеводства, а также отменой субсидий для этой отрасли.

В то же время министр торговли и интеграции Марат Шаккалиев во вторник заявлял, что в Казахстане не случится дефицита яиц даже в случае их перетока на российский рынок. "Мы заключили меморандум с ключевыми производителями яйца в Казахстане, в соответствии с которым у наших производителей есть твердое обязательство обеспечивать внутренний рынок", - сообщил он.

Алексей Оверчук Казахстан Минсельхоз Росстат Серик Жумангарин
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