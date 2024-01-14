Азербайджан к 14 января поставил в РФ 2,1 млн яиц

Москва. 14 января. INTERFAX.RU - Азербайджан, по данным на 14 января, поставил в РФ 2,1 млн яиц, сообщает Россельхознадзор в своем телеграм-канале.

Gо прибытии грузов на склад временного хранения отобраны пробы для обеспечения качества и безопасности ввозимой продукции.

Азербайджан начал поставлять яйца в РФ с 19 декабря 2023 года.

В начале января в РФ начали поступать яйца и из Турции, всего ввезено 633,6 тыс. штук. Право на экспорт яиц в РФ имеет 21 турецкое предприятие. К поставкам подключилась и группа ОЗК. В понедельник она ждет крупную партию турецких яиц, которая должна прибыть в порт Новороссийска.

Активизировала поставки и Белоруссия: с 1 по 9 января было ввезено 11,7 млн яиц против 6,3 млн штук за аналогичный период прошлого года.

В результате Минсельхоз зафиксировал снижение цен на яйца в оптовом звене и ожидает трансляции этой динамики на потребительскую сеть.

РФ с 1 января 2024 года на фоне резкого роста цен на яйца обнулила на полгода пошлину на их ввоз. Ожидается, что эта мера позволит импортировать 1,2 млрд яиц и стабилизировать ценовую ситуацию.

По данным Росстата, в 2023 году яйца в РФ подорожали в 1,6 раза, в декабре - на 18,2%.