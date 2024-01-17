В Минобороны РФ заявили об отражении 6 украинских атак на донецком направлении

Москва. 17 января. INTERFAX.RU - Российские военные отразили шесть атак вооруженных сил Украины (ВСУ) на донецком направлении и три на краснолиманском, сообщили в Минобороны РФ в среду.

"На донецком направлении активными действиями подразделений "Южной" группировки войск и огнем артиллерии отражены шесть атак формирований 81-й аэромобильной, 22-й и 24-й механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Белогоровка, Красное и Богдановка Донецкой народной республики", - говорится в сообщении.

По данным военного ведомства, нанесено поражение живой силе и технике противника в районах населенных пунктов Клещеевка, Курдюмовка и Андреевка (ДНР). Как сообщают в Минобороны РФ, украинские потери составили: до 290 военнослужащих, танк, две боевые машины пехоты, пять боевых бронированных машин, 12 автомобилей, две гаубицы Д-30, а также самоходную пушку "Пион".

На краснолиманском направлении, как сообщают российские военные, отражены три атаки противника в районах населенных пунктов Ямполовка Донецкой народной республики и Червоная Диброва Луганской народной республики, нанесено огневое поражение живой силе ВСУ в районах населенного пункта Григоровка (ДНР) и Серебрянского лесничества. По словам военных, украинские потери на данном направлении составили: до 210 военнослужащих, танк, две боевые бронированные машины, два автомобиля, а также гаубица Д-30.