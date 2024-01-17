Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:20

В Минобороны РФ заявили об отражении 6 украинских атак на донецком направлении

Москва. 17 января. INTERFAX.RU - Российские военные отразили шесть атак вооруженных сил Украины (ВСУ) на донецком направлении и три на краснолиманском, сообщили в Минобороны РФ в среду.

"На донецком направлении активными действиями подразделений "Южной" группировки войск и огнем артиллерии отражены шесть атак формирований 81-й аэромобильной, 22-й и 24-й механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Белогоровка, Красное и Богдановка Донецкой народной республики", - говорится в сообщении.

По данным военного ведомства, нанесено поражение живой силе и технике противника в районах населенных пунктов Клещеевка, Курдюмовка и Андреевка (ДНР). Как сообщают в Минобороны РФ, украинские потери составили: до 290 военнослужащих, танк, две боевые машины пехоты, пять боевых бронированных машин, 12 автомобилей, две гаубицы Д-30, а также самоходную пушку "Пион".

На краснолиманском направлении, как сообщают российские военные, отражены три атаки противника в районах населенных пунктов Ямполовка Донецкой народной республики и Червоная Диброва Луганской народной республики, нанесено огневое поражение живой силе ВСУ в районах населенного пункта Григоровка (ДНР) и Серебрянского лесничества. По словам военных, украинские потери на данном направлении составили: до 210 военнослужащих, танк, две боевые бронированные машины, два автомобиля, а также гаубица Д-30.

Хроника 24 февраля 2022 года – 17 января 2024 годаВоенная операция на Украине
Минобороны
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Жители белгородского села остались без света в результате обстрела ВСУ

Пандемия коронавируса

Попова больше не видит необходимости в массовой вакцинации от COVID-19 в РФ

"Дочке" Amazon назначили штраф в 200 млн руб. за работу в РФ без филиала

"Дочке" Amazon назначили штраф в 200 млн руб. за работу в РФ без филиала

В связи с пожаром на ростовском заводе губернатор опроверг слухи о попадании БПЛА

Кардиолог Минздрава прокомментировал спад поставок лекарства от повторного инфаркта

Кардиолог Минздрава прокомментировал спад поставок лекарства от повторного инфаркта

Цех завода по производству наполнителей подушек загорелся в ростовских Шахтах

Членов избиркомов уличили в участии в сборе подписей за выдвиженца в президенты

Членов избиркомов уличили в участии в сборе подписей за выдвиженца в президенты

Кабмин РФ подготовит предложения по защите прав соотечественников за рубежом

Кабмин РФ подготовит предложения по защите прав соотечественников за рубежом

Пятеро подозреваемых задержаны по делу о нападениях на прохожих в Белгороде

Новак 19 января обсудит с нефтяниками цены на нефтепродукты

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });