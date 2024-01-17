В I чтении приняты поправки о правилах продажи долей банкротов в недвижимости

Москва. 17 января. INTERFAX.RU - Госдума приняла в первом чтении законопроект, который позволит совладельцам недвижимости, находящейся в общей долевой собственности, в преимущественном порядке выкупить долю банкрота в этом активе по цене, сформировавшейся на торгах.

Поправки в закон о несостоятельности (№489384-8) были внесены правительством в ноябре 2023 года.

Они конкретизируют правило реализации собственниками их преимущественного права покупки доли должника при ее продаже на публичных торгах.

Ранее сообщалось о том, что работу над этими законопроектами вело Минэкономразвития.

Согласно поправкам, организатор торгов будет обязан письменно известить совладельцев реализуемого актива о предстоящей продаже и наличии у них преимущественного права на покупку. Если число совладельцев больше 20, то адресного извещения не будет – достаточно публикации в Едином федеральном реестре сведений о банкротстве.

Сособственники имущества смогут выкупить долю банкрота в имуществе по цене, предложенной победителем торгов (в течение 10 рабочих дней после подписания протокола торгов), а если первоначальные или повторные торги не состоялись - по начальной продажной цене. В случае, если на этапе публичного предложения тоже не нашлось желающих выкупить актив, то сособственники могут забрать его себе по минимальной цене этого этапа реализации.

При наличии нескольких сособственников, изъявивших желание выкупить долю, "ее приобретение производится пропорционально имеющимся у таких лиц долям в праве общей собственности", говорится в поправках в закон о несостоятельности. В них также указывается, что в случае отказа совладельцев имущества от приобретения доли банкрота она продается победителю торгов.

Эта идея совпадает с подходом Верховного суда (ВС) РФ, в соответствии с которым после торгов совладельцу имущества должна предоставляться возможность покупки доли по цене, предложенной их победителем.

Предполагается, что новые правила будут применяться в делах о банкротстве, которые были возбуждены после принятия этих поправок, а также в начатых ранее процессах, если в них еще не опубликовано сообщение о продаже доли должника в имуществе.

Вместе с поправками в закон о несостоятельности правительство также внесло поправки в Гражданский кодекс (№489386-8), но дата их рассмотрения на пленарном заседании Госдумы пока не определена.

Изменения в ГК РФ и закон о несостоятельности были подготовлены в связи с постановлением Конституционного суда (КС) РФ, в котором он счел действующее регулирование по этому вопросу недостаточно четким. До внесения изменений в законодательство КС РФ установил временные правила: до этого момента продажа с банкротных торгов долевой жилой недвижимости и земельных участков под ней возможна только после того, как другим совладельцам сделают предложение выкупить ее по начальной цене, а если они в течение месяца не согласятся, то доля банкрота будет выставлена на торги. При этом правило о преимущественном праве покупки участников долевой собственности в этом случае не применяется.