Совокупный долг банкротов в РФ в 2023 г. вырос в два раза, обновив антирекорд

Москва. 18 апреля. INTERFAX.RU - Совокупная задолженность юридических и физических лиц, включая индивидуальных предпринимателей (ИП), в завершенных в 2023 году делах о несостоятельности увеличилась по сравнению с предыдущим годом в 2,15 раза - почти до 4,52 трлн рублей.

Этот показатель, согласно опубликованным данным Судебного департамента при Верховном суде (ВС) РФ, оказался выше предыдущего антирекорда, зафиксированного по итогам 2018 года. Тогда суммарный долг по оконченным производствам в отношении указанных выше категорий банкротов составил 4,11 трлн рублей.

В 2023 году прирост в 2,15 раза общего долга банкротов наблюдается на фоне снижения эффекта действовавшего c 1 апреля по 1 октября 2022 года моратория на подачу кредиторами заявлений о несостоятельности должников.

Совокупный долг банкротов по завершенным делам (трлн рублей)

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 1,82 4,11 2,18 1,17 1,57 2,1 4,52

Основной прирост второй год подряд обеспечил корпоративный сектор (без учета финансовых и сельскохозяйственных организаций, а также градообразующих предприятий): задолженность банкротов-юридических лиц увеличилась в 2,34 раза - с 1,67 трлн рублей в 2022 году до 3,98 трлн рублей по итогам 2023-го. При этом количество компаний, в отношении которых дело о несостоятельности было завершено, сократилось с 7052 до 6270. Всего же суды в минувшем году признали банкротами порядка 7,3 тыс. организаций.

Совокупный долг корпоративного сектора (без финансовых, аграрных и градообразующих предприятий; трлн рублей)

2017 2018 2019 2020(мораторий) 2021 2022(мораторий) 2023 1,66 3,9 1,78 0,84 1,21 1,67 3,98

Согласно статистике Судебного департамента при ВС РФ, из совокупного долга всех банкротов в завершенных делах требования кредиторов были удовлетворены лишь на 105,62 млрд рублей (2,34%). Юридические лица-банкроты вернули кредиторам 76,65 млрд рублей из долга в 3,98 трлн рублей.

Дела о несостоятельности организаций, как и прежде, в 2023 году в подавляющем большинстве случаев инициировали кредиторы (более 55%). В 41% принятых к производству обращений долг перед заявителями составлял от 500 тыс. рублей до 3 млн рублей (годом ранее - 37,5%). На долг менее 500 тыс. рублей ссылались около четверти заявителей (в 2022-м - 30%), а на сумму от 3 млн до 10 млн рублей - 19,7% (годом ранее - 18%), от 10 млн рублей до 100 млн рублей - 11,85% (11,3%). Наличие задолженности свыше 1 млрд рублей стало встречаться в количественном выражении почти в два раза чаще - в 124 случаях против 68 годом ранее.

Согласно данным Судебного департамента при ВС РФ, всего суды приняли к производству порядка 48 тыс. заявлений о признании компаний несостоятельным, годом ранее - порядка 18 тыс.

Банкротство граждан

В минувшем году суды признали банкротами порядка 346,5 тыс. человек (в 2022-м около 274 тыс.) без учета индивидуальных предпринимателей. Банкротные процедуры, согласно статистике, были завершены в 285,8 тыс. дел (годом ранее - 198 тыс. дел), совокупный долг граждан по ним составил 437,13 млрд рублей (годом ранее - 384,72 млрд рублей).

По итогам завершения процедур кредиторам вернулось 26,07 млрд рублей из общей суммы долга перед ними в 437,13 млрд рублей.

Cовокупный долг граждан-банкротов в завершенных делах и сумма возврата кредиторам (млрд рублей)

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 104,4 153,74 314,32 273,56 320,73 384,72 437,13 3,4 11,33 12,62 29,86 27,8 29,83 26,07

В подавляющем большинстве случаев (66%) поводом для инициирования личного банкротства гражданина становится долг размером от 500 тыс. рублей до 3 млн рублей, задолженность до 500 тыс. рублей упоминается в четверти заявлений. Долг свыше 1 млрд рублей стал поводом для подачи 81 заявления, годом ранее - 53.

Порядка 2 тыс. граждан не удалось списать долги в рамках судебной процедуры личной несостоятельности. В 1185 случаях это было связано с тем, что при возникновении или оплате долга гражданин действовал незаконно, в 982 делах должник не предоставил необходимые сведения или раскрыл недостоверные данные финансовому управляющему или суду. В 160 случаях должники были привлечены к уголовной или административной ответственности за неправомерные действия при банкротстве, преднамеренное или фиктивное банкротство, что тоже является основанием не обнулять из задолженность.