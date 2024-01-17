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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:20

Суд арестовал замглавы петербургского "Водоканала" по делу о махинациях

Москва. 17 января. INTERFAX.RU - Дзержинский районный суд Петербурга отправил в СИЗО заместителя генерального директора ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга" Вадима Чернышова по делу о махинациях при проведении конкурса, сообщает объединенная пресс-служба городских судов в среду.

Суд по ходатайству следствия отправил Чернышова под арест на срок до 14 марта, говорится в сообщении.

Уточняется, что Чернышов был задержан в понедельник, 15 января, в тот же день ему предъявили обвинение по пунктам "в", "е" части 3 статьи 286 УК РФ (превышение должностных полномочий).

Следствие полагает, что в результате действий задержанного "Водоканал Санкт-Петербурга" в 2023 году заключил с ООО "Кварта" договор на уборку и обслуживание зданий и территорий вокруг объектов ГУП стоимостью 528 млн рублей, что было почти на 126 млн рублей дороже предложения от другого коллективного участника конкурса (лидер - ООО "Городские системы") и повлекло тяжкие последствия.

По версии следователей, Чернышов не позднее 28 апреля 2023 года решил обеспечить победу "Кварте" в упомянутом конкурсе, а затем "совершил действия, явно выходящие за пределы его полномочий": предоставил представителю "Кварты" конкурсную документацию, включая техническое задание, до размещения извещения о проведении конкурса, обеспечив, таким образом, фирме явное преимущество.

Затем в мае 2023 года, полагают следователи, Чернышов, выяснив, что "Городские системы" участвуют в конкурсе и предлагают сумму порядка 402 млн рублей, потребовал от троих подчиненных незаконно отклонить эту заявку, что те и сделали, опасаясь неблагоприятных последствий по службе.

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