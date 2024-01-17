Комитет Госдумы одобрил законопроект о регуляторных контрактах в газоснабжении

Москва. 17 января. INTERFAX.RU - Комитет Госдумы по энергетике одобрил к принятию в первом чтении законопроект, который закрепляет в законе "О газоснабжении в России" практику заключения регуляторных контрактов между органами власти и газораспределительными организациями.

Законопроект № 508638-8 в палату в декабре 2023 года внесли сенаторы Андрей Кутепов и Иван Евстифеев.

Сейчас в аналогичных контактах в энергетике тарифообразование увязывается с инвестициями, напомнил на заседании комитета его руководитель Павел Завальный.

"Это аналог регуляторных контрактов, которые заключаются в субъектах РФ по развитию сетей в электроэнергетике, в рамках которых производятся инвестиции, определяются источники, при этом принимаются решения по тарифам и инвестициям", - сказал он.

По словам депутата, такая практика была применена в ряде регионов, но это была добровольная инициатива регионов и газоснабжающих организаций.

"В рамках этих регуляторных контрактов может приниматься решение об освобождении от налога на имущество на определенный период самоокупаемости", - добавил Завальный.

Согласно одобренным на комитете поправкам в закон о газоснабжении, регулирование тарифов на услуги по транспортировке газа по газораспределительным сетям может осуществляться на основе регуляторных контрактов. Порядок их заключения определит правительство. Контракт заключается между федеральным органом исполнительной власти в области регулирования тарифов, высшим исполнительным органом региона и газораспределительной организацией. Срок действия контракта не менее трех лет. В проекте отсутствуют конкретные положения относительно условий заключения контракта.

На нормативном уровне регуляторные контракты в России уже предусмотрены для сфер электроснабжения, водоснабжения и водоотведения.

Регуляторный контракт в уже действующей законодательной практике - это соглашение между государственным органом и регулируемой организацией, при котором на весь срок действия контракта фиксируется нормативная основа тарифообразования в обмен на инвестиции регулируемого субъекта.

Заключать регуляторные контракты и в газоснабжении стало возможным с сентября 2021 года, когда вышло постановление правительства (от 13.09.2021 №1549), в котором было убрано замечание о том, что ФАС при установлении регулируемых тарифов на услуги по транспортировке газа не должна учитывать расходы, связанные со строительством объектов газотранспортных и газораспределительных сетей, а также расходы на реализацию межрегиональных и региональных программ газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций.

"С 2019 года между ФАС России, главами более десяти субъектов Российской Федерации, а также газораспределительными организациями заключены соглашения (регуляторные контракты) в сфере газоснабжения (в том числе во Владимирской, Тюменской, Ростовской областях, в Пермском крае, в республиках Башкортостан и Татарстан", - говорится в пояснительной записке к законопроекту.

"Введение института регуляторных контрактов в сфере газоснабжения позволит увеличить темпы газификации регионов за счет привлечения дополнительных источников финансирования региональных программ газификации, обеспечить социально-экономическое развитие регионов, эффективное функционирование и развитие экономики путем развития сетей газораспределения и газопотребления, увеличение объемов поставки газа при соблюдении установленных параметров надежности и качества оказания услуг, баланса спроса и предложения", - добавляют авторы проекта.

В случае принятия закон вступит в силу через 10 дней после официального опубликования.