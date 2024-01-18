Закупки зерна в госфонд РФ в четверг увеличились до 20,25 тыс. тонн

Москва. 18 января. INTERFAX.RU - Государство в четверг закупило в интервенционный фонд 20,25 тыс. тонн зерна на 287,2 млн рублей, сообщается в пресс-релизе Национальной товарной биржи (НТБ, входит в группу "Московская биржа").

Это больше, чем было закуплено в среду - 17,7 тыс. тонн на 264,8 млн рублей.

Всего с 11 декабря 2023 года (23 торговых дня) в фонд закуплено 387,99 тыс. тонн зерна на 5,47 млрд рублей. В частности, государство приобрело 6,75 тыс. тонн пшеницы 3-го класса урожая 2022 года (на 95,85 млн рублей), 183,33 тыс. тонн пшеницы 3-го класса урожая 2023 года (на 2,82 млрд рублей), 21,6 тыс. тонн пшеницы 4-го класса урожая 2022 года (на 315,87 млн рублей), 154,575 тыс. тонн пшеницы 4-го класса урожая 2023 года (на 2,01 млрд рублей), 4,185 тыс. тонн ржи урожая 2022 года (на 46,49 млн рублей) и 17,55 тыс. тонн ржи урожая 2023 года (на 186,4 млн рублей).

Средняя цена пшеницы 3-го класса урожая 2022 года за этот период составила 14 200 рублей за тонну, пшеницы 3-го класса урожая 2023 года - 14 015 рублей, пшеницы 4-го класса урожая 2022 года - 13 294 рубля, пшеницы 4-го класса урожая 2023 года - 11 902 рубля, ржи урожая 2022 года - 10 189 рублей, ржи урожая 2023 года - 9 732 рубля за тонну. Все цены - без НДС.

Как сообщалось, в ходе интервенций планируется закупить в фонд 2 млн тонн зерна к уже имеющимся в нем 3 млн тонн.

Предыдущие закупочные интервенции были проведены с августа по декабрь 2022 года. Предполагается, что запасы зерна госфонда будут направлены на нужды мукомольной и хлебопекарной промышленности.