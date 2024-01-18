Москва ждет разрешения разногласий между Ираном и Пакистаном в духе добрососедства

Москва. 18 января. INTERFAX.RU - Москва призывает Тегеран и Исламабад к сдержанности и диалогу в связи с обострением ситуации в районе ирано-пакистанской границы, заявила представитель МИД Мария Захарова.

"С тревогой наблюдаем за нарастающей в последние дни эскалацией ситуации в ирано-пакистанском приграничье. Призываем стороны к максимальной сдержанности и решению возникающих вопросов исключительно политико-дипломатическими методами", - говорится в ее комментарии.

На Смоленской площади подчеркнули "необходимость проведения любых антитеррористических операций за пределами суверенной территории по согласованию и в координации между властями вовлеченных государств".

"Выражаем надежду, что Иран и Пакистан в ближайшее время найдут способ уладить возникшие разногласия в духе традиционного добрососедства, в том числе касающиеся купирования исходящих с территорий друг друга террористических угроз. Подчеркиваем принципиальную готовность российской стороны к сотрудничеству в борьбе с международным терроризмом во всех его формах и проявлениях", - отметила Захарова.

В МИД также выразили сожаление в связи с тем, что "подобное происходит между дружественными странами ШОС, с которыми мы развиваем партнерские отношения".

"Дальнейшее обострение ситуации играет на руку тем, кто не заинтересован в мире, стабильности и безопасности в регионе", - предупредила Захарова.

Пакистан в четверг нанес серию ударов по террористам в иранской провинции Систан и Белуджистан, сообщил МИД страны. Отмечается, что удары были нацелены на "позиции террористической группировки", а их целью было "обеспечение национальной безопасности и интересов Пакистана". При этом в МИД подчеркнули, что Пакистан полностью уважает суверенитет и территориальную целостность Ирана.

Иранское агентство "Мехр" со ссылкой на источник в силах безопасности сообщило, что при атаке погибли семь иностранных граждан: три женщины и четыре ребенка.

Днем ранее иранские военные нанесли удары по пакистанским приграничным районам. В Тегеране сообщили, что в ходе этой операции уничтожили две базы радикальной группировки "Джейш аль-Адль" на территории Пакистана. В Пакистане заявили, что это является нарушением суверенитета, и сообщили, что в результате погибли двое детей, еще трое получили ранения.