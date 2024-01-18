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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 07:49

В Иране сообщили о семи погибших иностранцах при ракетном ударе из Пакистана

Москва. 18 января. INTERFAX.RU - Семь иностранных граждан погибли при ракетной атаке, которую осуществил Пакистан в ночь на четверг по территории в Иране, сообщает агентство Mehr со ссылкой на источник в силах безопасности иранской приграничной провинции Систан и Белуджистан.

Отмечается, что жертвами атаки стали три женщины и четыре ребенка.

Ранее в МИД Пакистана сообщили, что пакистанские военные нанесли серию авиаударов в приграничной иранской провинции Систан и Белуджистан. В пакистанском ведомстве указали, что удары были нацелены на "позиции террористической группировки", а их целью было "обеспечение национальной безопасности и интересов Пакистана".

Днем ранее иранские военные нанесли удары по пакистанским приграничным районам. В Тегеране сообщили, что в ходе этой операции уничтожили две базы радикальной группировки "Джейш аль-Адль" на территории Пакистана. В Пакистане заявили, что это является нарушением суверенитета, и сообщили, что в ходе ударов погибли двое детей и еще трое получили ранения.

Группировка "Джейш аль-Адль" основана в 2012 году, ее члены - приверженцы исламского течения салафитов. Она действует в основном на юго-востоке Ирана, где проживает много суннитов-белуджей и где существуют проблемы с режимом безопасности на границе с Пакистаном.

Группировка взаимодействовала с курдскими сепаратистами в Иране. Признана террористической организацией в Иране, США, Японии, Новой Зеландии.

Иран Пакистан Белуджистан
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