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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 07:49

Сбер до конца года нарастит число считывающих биометрию терминалов до 1 млн

Москва. 18 января. INTERFAX.RU - Сбербанк до конца года нарастит с 200 тысяч до 1 млн количество терминалов, позволяющих проводить банковские операции с помощью биометрии, сообщил журналистам в четверг глава банка Герман Греф.

"Мы за два года фактически построили от математических алгоритмов до системы кибербезопасности возможность через камеры 2D оплачивать лицом, совершать все виды операций. Сегодня в стране 200 тысяч терминалов установлено, до конца этого года миллион терминалов по всей стране будет установлено", - сказал глава Сбербанка.

"Людям не нужно будет заботиться о том, чтобы носить с собой банковскую карточку, она становится анахронизмом, или телефон. Можно будет прийти, улыбнуться в терминал, и сделать покупку в магазине или снять наличные, если они нужны, или совершить любые другие операции", - добавил он.

Греф также уточнил, что Сбербанк самостоятельно занимается производством терминалов и этот процесс становится окупаемым.

С конца прошлого года для работы с биометрией банкам необходимо получить аккредитацию Минцифры. Сбербанк вошел в реестр аккредитованных компаний в ноябре 2023, кроме него право работать с Единой биометрической системой также получили ВТБ, РСХБ, Альфа-банк, банк "Ак Барс" и Почта-банк. Также они смогут оказывать услуги компаниям, которые хотят использовать биометрические технологии для распознавания своих клиентов, но не планируют получать аккредитацию, поясняло Минцифры.

Герман Греф Сбербанк
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