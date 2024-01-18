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Правительству поручили до мая представить меры по увеличению господдержки ИИ

Москва. 18 января. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин поручил правительству до мая этого года представить предложения о дополнительном финансировании за счет бюджета исследований и разработок в области искусственного интеллекта (ИИ) при условии увеличения софинансирования их ведущими российскими организациями.

Соответствующее поручение по итогам конференции "Путешествие в мир искусственного интеллекта" опубликовано в четверг на сайте Кремля.

"В целях создания прорывных решений в области искусственного интеллекта представить предложения о дополнительном финансировании за счет средств федерального бюджета исследований и разработок в области генеративного искусственного интеллекта, в том числе больших генеративных моделей, при условии увеличения софинансирования со стороны ведущих российских организаций и обеспечения тестирования ими технологий, полученных в результате проведения таких исследований и разработок", - говорится в документе.

Кроме того, правительству в рамках формирования прогноза потребности отраслей экономики в специалистах по уровням образования на пятилетний период необходимо до 30 апреля провести с привлечением объединений работодателей анализ потребности в работниках, обладающих соответствующими компетенциями, и по его итогам обеспечить внесение изменений в профессиональные и образовательные стандарты.

В федеральном проекте "Искусственный интеллект" в рамках национального проекта "Экономика данных" правительству поручено предусмотреть меры поддержки развития и внедрения больших генеративных моделей и технологических решений в области ИИ, а также создание инфраструктуры для их широкого использования. Как сообщалось, паспорта федеральных проектов этой нацпрограммы "Экономика данных", которая придет на смену "Цифровой экономике", должны быть готовы к 1 июля.

На международной конференции AI Journey 24 ноября Путин заявил о возможности изменения структуры финансирования науки для выделения дополнительных средств на исследования и разработки в сфере генеративного искусственного интеллекта при условии их софинансирования со стороны компаний, которые затем смогут представить прорывные продукты.

"Мы готовы подумать о том, чтобы изменить структуру финансирования науки и направить дополнительные средства на исследования и разработки в сфере применения генеративного искусственного интеллекта и больших языковых моделей. При условии, если наши ведущие компании возьмут на себя обязательства софинансировать такие работы, обеспечить тестирование соответствующих технологий и главное – на основе полученных результатов создать прорывные продукты, конкурентоспособные по сравнению с ведущими мировыми образцами", - сказал президент.

Владимир Путин
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