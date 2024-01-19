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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:04

Вулкан Эбеко на Северных Курилах выбросил пепел на высоту 1,5 км

Москва. 19 января. INTERFAX.RU - Вулкан Эбеко, расположенный на северокурильском острове Парамушир Сахалинской области, в пятницу утром выбросил столб пепла на высоту до 1,5 км над уровнем моря.

"Эксплозии подняли пепел вулкана Эбеко на 1,5 км над уровнем моря. Шлейф пепла протянулся на 5 км на юго-восток от вулкана. Активность вулкана опасна для местных авиаперевозок", - сообщает Институт вулканологии и сейсмологии ДВО РАН на своей странице в телеграм-канале.

Камчатский филиал Единой геофизической службы РАН на своей странице в телеграм-канале в пятницу выложил фотографии жителей города Северо-Курильска (единственный населенный пункт на Северных Курилах - ИФ), на которых видно, что пепел с Эбеко выпал в городе и на ближайших от вулкана сопках.

Вулкан Эбеко (высота 1156 м) расположен в северной части хребта Вернадского, в 7 км от Северо-Курильска. Это сложный стратовулкан с несколькими вершинными кратерами. До этого вулкан извергался в 2012 году, затем наступил период затишья, который длился до октября 2016 года.

Для Эбеко установлен оранжевый цветовой код опасности для авиации - это означает, что пепел может представлять угрозу для низко летящих воздушных судов.

Северо-Курильск Сахалин Эбеко
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