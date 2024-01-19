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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:04

В Брянской области беспилотник сбросил боеприпас на нефтебазу

Москва. 19 января. INTERFAX.RU - Губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил, что в регионе средства радиоэлектронной борьбы подавили беспилотник, который, по его сведениям, хотел атаковать объекты в городе Клинцы. При этом боеприпас с дрона упал на территорию местной нефтебазы.

"Беспилотный летательный аппарат самолетного типа подавлен средствами РЭБ Министерства обороны РФ. При уничтожении воздушной цели произошел сброс боеприпаса на территорию Клинцовской нефтебазы. По предварительной информации, пострадавших нет", - написал глава региона в Telegram.

В результате загорелся резервуар в обваловании. Его тушат.

"В настоящее время на месте работают пожарно-спасательные расчеты ГУ МЧС России по Брянской области и Брянского пожарно-спасательного центра. Привлечено 13 пожарных автоцистерн", - сообщил губернатор.

"Для помощи в тушении резервуаров на нефтебазе в Клинцах Брянской области прибыл пожарный поезд. В его составе 120 тонн воды и 5 тонн пенообразователя", - сообщила МЖД. Инцидент не повлиял на движение поездов на станции Клинцы.

Александр Богомаз Клинцы Брянская область МЧС Минобороны
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