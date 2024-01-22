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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:01

В Севастополе 23 и 24 января объявлены выходными из-за проблем с водоснабжением

Москва. 22 января. INTERFAX.RU - Вторник и среда (23 и 24 января) объявлены в Севастополе выходными днями в связи с отсутствием водоснабжения в городе из-за обильных осадков и паводка, сообщил журналистам губернатор Михаил Развожаев после аппаратного совещания, совмещенного с заседанием комиссии по чрезвычайным ситуациям.

"С учетом, что в таких санитарных условиях в обычном режиме городу функционировать сложно, принято мною решение объявить сегодня сокращенный рабочий день до 13:00, завтра и послезавтра, то есть вторник и среда - выходные дни. Соответственно, с четверга город возобновляет работу в штатном режиме", - сказал Развожаев.

Он уточнил, что открывшиеся в понедельник детсады отработают полноценно, а во вторник-среду - в режиме дежурных групп. Также решение не коснется работников, которые обеспечивают функционирование экстренных и медицинских служб.

Губернатор также сообщил, что ближайшая подача воды потребителям в городе запланирована во вторник с 9:00 до 11:00 для пополнения запасов, однако из-за сложной системы водоснабжения дойдет она не до всех. После этого подачу снова отключат до 20:00 среды, уточнил он.

"Но к восьми вечера (среды - ИФ) мы надеемся заполнить полностью систему, набрать все необходимые 120 тысяч кубических метров, чтобы восстановить работу уже с четверга в штатном режиме", - добавил Развожаев.

Губернатор рассказал, что в прошедшие выходные городские службы пытались восстановить работу системы водоснабжения, но до сих пор с гор продолжает поступать грязная вода.

В качестве примера он привел приток реки Черной - речку Байдарка, которая обычно дает суточный приток 20-30 тыс. кубометров, тогда как на выходных здесь наблюдался приток в 500 тыс. кубометров в час, причем по сути это грязевой селевой поток.

"С такой ситуацией, по оценке старожилов, которые работают в водоканале, город сталкивался в последний раз в 1970-х годах. Они говорят, что тогда неделю просто было отключено, перезапускалась вся система. С таким вызовом в новейшей истории Севастополя мы не сталкивались", - заключил Развожаев.

В минувшую пятницу, 19 января, несколько десятков домов и дачных участков подтопило на территории Севастополя из-за сильных осадков и паводка. В городе для сохранения технологического оборудования пришлось остановить все гидроузлы, был организован подвоз питьевой воды.

Михаил Развожаев Севастополь
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