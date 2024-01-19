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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:04

Директор института РАН отметил определяющую роль правительства в последние четыре года

Москва. 19 января. INTERFAX.RU - Правительство России в его нынешнем составе отработало четыре года, его называли технократическим, имея в виду ориентацию на выполнение конкретных проектов и программ, однако жизнь отвела кабмину более определяющую роль, считает директор Института народно-хозяйственного прогнозирования РАН, член-корреспондент академии наук Александр Широв.

В пандемийный 2020 год кабмин "сформировал и использовал масштабный антикризисный набор мер не только и даже не столько как инструмент поддержки экономики и населения, но, главное, как стимулятор экономической активности", отмечает Широв. По его словам, в условиях 2020 года расходы федерального бюджета увеличились сразу на 25,3 процента, что позволило сохранить экономику и создать условия для ее скорого восстановления.

"Потратив на ликвидацию последствий (пандемийного) кризиса несравнимо меньшие ресурсы, чем ведущие западные страны, наша страна получила минимально возможный спад среди крупнейших экономик мира", - заявил Широв.

Он подчеркнул, что на втором году пандемии российская экономика продемонстрировала самые высокие за последнее десятилетние темпы экономического роста - 5,9 процента, что позволило восполнить большую часть экономических потерь и продемонстрировало способность правительства "успешно и главное оперативно работать даже в сложных условиях".

По словам Широва, радикальное изменение взаимоотношений с внешним миром в 2022 году вновь потребовало переключиться на решение задач, напрямую связанных с обеспечением выживаемости страны. "Правительство срочно взялось проделать системную работу в области финансов, логистики, импортозамещения. Как и в случае с пандемией, были увеличены расходы федерального бюджета более чем на 25 процентов при сохранении общей макрофинансовой стабильности в стране. При этом ожидаемый спад ВВП в 2022 году составил менее 2 процентов, а уже через год российская экономика продемонстрировала фронтальный рост с рекордными показателями по целому ряду важнейших направлений", - заявил Широв.

По его словам, наиболее существенные успехи фиксировались в сельском хозяйстве, строительстве, обрабатывающих производствах, в минувшем году рост экономики сопровождался снижением безработицы и сокращением незагруженных, но конкурентоспособных мощностей в промышленности.
Для дальнейшей динамики необходим запуск нового инвестиционного цикла, направленного на строительство новых предприятий и модернизацию действующих, и эту задачу придется решать в условиях ограничений по трудовым ресурсам, недостаточной эффективности капитала, внешнеэкономических санкций, считает ученый.

"В условиях достаточно жесткой денежно-кредитной политики формирование "экономики предложения" во многом будет зависеть от способности правительства в ближайшие годы эффективно использовать специализированные инструменты финансирования наиболее значимых проектов при создании нового технологического каркаса российской экономики. Как это будет на деле - покажет уже пятый год работы кабмина", - полагает Широв.

Ученый подчеркнул также, что за два года жизни в условиях СВО "Россия смогла не только сохранить, но и нарастить свой экономический потенциал, и российская экономика перестраивается и успешно преодолевает данные ей вызовы"

Александр Широв
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