Минобороны РФ сообщило об ударах по ВСУ на запорожском и херсонском направлениях

Москва. 20 января. INTERFAX.RU - Российские войска нанесли удары по позициям вооруженных сил Украины (ВСУ) на запорожском и херсонском направлениях, сообщило Минобороны РФ в субботу.

"На запорожском направлении подразделения российской группировки войск при поддержке авиации и артиллерии нанесли поражение живой силе и технике 65-й, 117-й механизированных, 82-й десантно-штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Нестерянка, Работино и Вербовое Запорожской области", - говорится в сообщении Минобороны РФ.

По его информации, на запорожском участке ВСУ потеряли убитыми и ранеными до 30 военнослужащих, две боевые бронированные машины, орудие Д-30.

"На херсонском направлении в результате слаженных действий подразделений российских войск и огня артиллерии потери противника составили до 35 военнослужащих, два автомобиля, а также самоходная артиллерийская установка М109 Paladin производства США", - сообщило Минобороны РФ.

Российские военные отразили 10 атак ВСУ на купянском направлении, по четыре атаки на краснолиманском и донецком, две - на южнодонецком направлениях, заявили в министерстве.

"На купянском направлении подразделения "Западной" группировки войск активными действиями и огнем артиллерии отразили десять атак штурмовых групп 30-й, 32-й и 60-й механизированных, 57-й мотопехотной бригад ВСУ и 103-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Синьковка, Крахмальное Харьковской области и Терны Донецкой народной республики", - говорится в сообщении.

По данным Минобороны РФ, потери украинской армии составили: до 150 военнослужащих и два автомобиля.

"На краснолиманском направлении подразделения группировки войск "Центр" при поддержке артиллерии отразили четыре атаки штурмовых групп 63-й механизированной бригады, 12-й бригады специального назначения ВСУ и 5-й бригады Нацгвардии Украины в районах населенных пунктов Григоровка Донецкой народной республики и Червоная Диброва Луганской народной республики", - отметили в Минобороны.

В ведомстве заявили, что потери армии Украины на данном направлении составили: до 280 военнослужащих, две боевые бронированные машины, семь автомобилей, а также самоходная артиллерийская установка "Гвоздика".

"На донецком направлении подразделения "Южной" группировки войск при поддержке огня артиллерии отразили четыре атаки штурмовых групп 24-й механизированной, 81-й аэромобильной бригад ВСУ в районах населенных пунктов Шумы и Белогоровка Донецкой народной республики", - заявили в Минобороны РФ.

По данным ведомства, ударами артиллерии нанесено поражение живой силе и технике 22-й, 28-й и 93-й механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Клещеевка, Курдюмовка и Часов Яр (ДНР).

В военном ведомстве заявили, что потери украинской армии составили: до 320 военнослужащих, шесть пикапов, гаубица "МСТА-Б", а также орудие Д-20.

"На южнодонецком направлении подразделения группировки войск "Восток" во взаимодействии с артиллерией и тяжелыми огнеметными системами отразили две атаки штурмовых групп 127-й бригады теробороны в районе населенного пункта Ровнополь Донецкой народной республики", - заявили в ведомстве.

По данным Минобороны РФ, военные нанесли огневое поражение живой силе 79-й десантно-штурмовой бригады ВСУ в районе населенного пункта Константиновка (ДНР).

Также в ведомстве заявили, что потери ВСУ на данном направлении составили: до 95 военнослужащих, три автомобиля, две самоходные артиллерийские установки "Акация".

По данным Минобороны РФ, российские военные за сутки нейтрализовали 20 украинских беспилотников в районах населенных пунктов Лисичанск Луганской народной республики, Богдановка, Белогоровка Донецкой народной республики, Казачьи Лагери, Голая Пристань Херсонской области. Также сбит один реактивный снаряд HIMARS.

Как сообщают в министерстве, авиацией, беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией российских группировок войск нанесены удары по украинской радиолокационной станции IRIS-T производства ФРГ, по подразделениям и технике ВСУ в 118 районах.