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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:01

Парковка станет платной на 50 участках улиц Москвы с 22 января

Москва. 22 января. INTERFAX.RU - С 22 января текущего года в зону резидентных разрешений войдут 50 участков столичных улиц, парковка там станет платной, но останется бесплатной для местных жителей.

Как сообщал столичный департамент транспорта, 50 участков улиц войдут в зону резидентных разрешений с 22 января 2024 года по согласованию с муниципальными депутатами. Платными станут лишь 0,48% мест от общего числа на улично-дорожной сети Москвы.

Изменения затронут загруженные автомобилями улицы возле больших жилых комплексов, торговых и бизнес-центров, где местным жителям трудно найти место для парковки рядом с домом. Они по-прежнему смогут оставлять свое авто бесплатно, но будут находить свободные места быстрее.

В дептрансе добавили, что платные парковки помогут разгрузить улицы, уменьшить число нарушений правил остановки и стоянки, сократить время приезда экстренных служб на вызовы, а также увеличить оборачиваемость парковочных мест.

В зону платной парковки в том числе войдут участок ул. Академика Королева, ул. Кондратюка, ул. Угрешская, участок Третьего транспортного кольца, Нахимовского проспекта, Севастопольского проспекта, ул. Обручева, Балаклавского проспекта, проспекта Андропова.

Дептранс
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