Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:01

Закупки зерна в госфонд РФ в понедельник снизились до 19,44 тыс. т

Москва. 22 января. INTERFAX.RU - Государство в понедельник закупило в интервенционный фонд 19,44 тыс. тонн зерна на 283,4 млн рублей, сообщается в пресс-релизе Национальной товарной биржи (НТБ, входит в группу Московская биржа).

Это несколько меньше, чем было закуплено 19 января - 20,79 тыс. тонн на 295,4 млн рублей.

Всего с 11 декабря 2023 года (25 торговых дней) в фонд закуплено 428,22 тыс. тонн зерна на 6,058 млрд рублей. В частности, государство приобрело 6,75 тыс. тонн пшеницы 3 класса урожая 2022 года (на 95,85 млн рублей), 196,02 тыс. тонн пшеницы 3 класса урожая 2023 года (на 3 млрд рублей), 32,4 тыс. тонн пшеницы 4 класса урожая 2022 года (на 477,9 млн рублей), 171,315 тыс. тонн пшеницы 4 класса урожая 2023 года (на 2,2 млрд рублей), 4,185 тыс. тонн ржи урожая 2022 года (на 46,49 млн рублей) и 17,55 тыс. тонн ржи урожая 2023 года (на 186,4 млн рублей).

Средняя цена пшеницы 3-го класса урожая 2022 года за этот период составила 14 200 рублей за тонну, пшеницы 3-го класса урожая 2023 года - 13 994 рубля, пшеницы 4-го класса урожая 2022 года - 13 396 рублей, пшеницы 4-го класса урожая 2023 года - 11 952 рубля, ржи урожая 2022 года - 10 189 рублей, ржи урожая 2023 года - 9 732 рубля за тонну. Все цены - без НДС.

Следующие торги объявлены на 23-26 января.

Как сообщалось, в ходе интервенций планируется закупить в фонд 2 млн тонн зерна к уже имеющимся в нем 3 млн тонн.

Предыдущие закупочные интервенции были проведены с августа по декабрь 2022 года. Предполагается, что запасы зерна госфонда будут направлены на нужды мукомольной и хлебопекарной промышленности.

НТБ
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Пожар на рынке в Самаре полностью потушен

В трех регионах Поволжья снегопады нарушили завоз продуктов и топлива

В трех регионах Поволжья снегопады нарушили завоз продуктов и топлива

В Кремле сообщили о мерах по защите от атак, подобных удару по терминалу в Усть-Луге

Следствие ходатайствует об аресте Блиновской из-за нарушения меры пресечения

Следствие ходатайствует об аресте Блиновской из-за нарушения меры пресечения

Песков подтвердил планирование скорых переговоров Путина и Лукашенко

ЦИК принял документы на регистрацию Путина кандидатом на выборах президента

ЦИК принял документы на регистрацию Путина кандидатом на выборах президента

Профильный комитет Думы рекомендовал проект о конфискации за фейки к I чтению

С начала СВО в России выявили около 400 поджогов военкоматов и диверсий на ж/д

С начала СВО в России выявили около 400 поджогов военкоматов и диверсий на ж/д

Приговор по делу о теракте против Татарского огласят 25 января

Приговор по делу о теракте против Татарского огласят 25 января

В Новокузнецке задержан подозреваемый в финансировании ВСУ

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });