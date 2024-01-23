Закупки зерна в госфонд РФ во вторник составили 19,6 тыс. тонн

Москва. 23 января. INTERFAX.RU - Государство во вторник закупило в интервенционный фонд 19 575 тонн зерна на 299 млн рублей, сообщается в пресс-релизе Национальной товарной биржи (НТБ, входит в группу Московская биржа).

Это практически на уровне предыдущих закупок - 19,44 тыс. тонн на 283,4 млн рублей.

Всего с 11 декабря 2023 года (26 торговых дней) в фонд закуплено 447 795 тонн зерна на 6,357 млрд рублей. В частности, государство приобрело 6,75 тыс. тонн пшеницы 3 класса урожая 2022 года (на 95,85 млн рублей), 214 245 тонн пшеницы 3 класса урожая 2023 года (на 3,29 млрд рублей), 32,4 тыс. тонн пшеницы 4 класса урожая 2022 года (на 477,4 млн рублей), 172 665 тонн пшеницы 4 класса урожая 2023 года (на 2,26 млрд рублей), 4 185 тонн ржи урожая 2022 года (на 46,49 млн рублей) и 17,55 тыс. тонн ржи урожая 2023 года (на 186,4 млн рублей).

Средняя цена пшеницы 3 класса урожая 2022 года за этот период составила 14 200 рублей за тонну, пшеницы 3 класса урожая 2023 года - 14 004 рубля, пшеницы 4 класса урожая 2022 года - 13 396 рублей, пшеницы 4 класса урожая 2023 года - 11 958 рублей, ржи урожая 2022 года - 10 189 рублей, ржи урожая 2023 года - 9 732 рубля за тонну. Все цены - без НДС.

Следующие торги объявлены на 24-26 и 29 января.

Как сообщалось, в ходе интервенций планируется закупить в фонд 2 млн тонн зерна к уже имеющимся в нем 3 млн тонн.

Предыдущие закупочные интервенции были проведены с августа по декабрь 2022 года. Предполагается, что запасы зерна госфонда будут направлены на нужды мукомольной и хлебопекарной промышленности.