В эксперименте по легализации гостевых домов разрешат участвовать семи регионам

Раньше предполагалось, что их будет только три

Москва. 22 января. INTERFAX.RU - Минэкономразвития расширило перечень регионов, которые станут пилотными в легализации гостевых домов, соответствующие поправки будут внесены в правительство в ближайшее время, сообщил замглавы министерства Дмитрий Вахруков.

"Первое. У нас законопроектом, принятым в первом чтении, предусматривалось три региона-участника: Крым, Севастополь и Краснодарский край. Много запросов от туристических регионов на то, чтобы тоже участвовать в эксперименте. Поэтому мы будем предлагать расширять эксперимент до семи субъектов, добавив туда Республику Алтай, Алтайский край, Республику Дагестан и Калининградскую область", - сказал он на круглом столе комитета Госдумы по туризму и развитию туристической инфраструктуры.

Как отметил Вахруков, эти поправки были согласованы федеральными ведомствами и в министерстве надеются, что они будут внесены в правительство "уже сегодня".

По словам замминистра, также законопроект о гостевых домах с поправками предусматривает разделение регионального и государственного контроля за деятельностью подобных объектов размещения.

"Надеемся на поддержку. Потому что если мы устанавливаем обязательные требования, то нам, безусловно, нужно дать регионам возможность контролировать соблюдение этих требований", - заключил он.

В ноябре 2023 года Госдума приняла в первом чтении законопроект об эксперименте по легализации гостевых домов в России. Законопроект предусматривает проведение эксперимента с 1 апреля 2024 года до 31 декабря 2026 года. Второе чтение законопроекта запланировано в начале 2024 года.