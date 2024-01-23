Жителям новых регионов РФ упростили переоформление документов об инвалидности

Москва. 23 января. INTERFAX.RU - Жители новых регионов РФ (Донецкая, Луганская народные республики, Запорожская и Херсонская области) смогут в упрощенном порядке переоформить бессрочные документы об инвалидности российского образца, сообщается на сайте правительства РФ во вторник.

"Граждане с инвалидностью, проживавшие или проживающие на территории Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей, смогут переоформить бессрочные документы об инвалидности на российские в упрощенном порядке. Постановление об этом подписано", - говорится в сообщении.

Там отмечается, что речь идет о совершеннолетних, которые до 1 марта 2023 года были признаны инвалидами без срока переосвидетельствования, то есть бессрочно, а также о детях-инвалидах в возрасте до 18 лет.

"При замене документов об инвалидности им будет подтверждена ранее установленная группа инвалидности без указания срока переосвидетельствования, а при ухудшении состояния здоровья группа инвалидности будет повышена", - подчеркивается в сообщении правительства.

Там поясняется, что это решение направлено на обеспечение прав людей, получивших инвалидность по законодательству, ранее действовавшему на территории новых регионов.