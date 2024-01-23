МФТИ увеличит число бюджетных мест в бакалавриате в следующем учебном году

Москва. 23 января. INTERFAX.RU - Московский физико-технический институт (МФТИ) увеличит почти на 80 бюджетных мест прием на бакалавриат в 2024-2025 учебном году, в результате число мест составит более 1 тыс., сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе вуза.

"Физтех в 2024 году увеличит количество бесплатных мест для абитуриентов Московский физико-технический институт опубликовал контрольные цифры приема абитуриентов по программам бакалавриата на 2024/2025 учебный год. По сравнению с приемной кампанией 2023 года число бюджетных мест в вузе увеличилось на 79 и составило 1077 мест по всем направлениям подготовки", - говорится в сообщении.

В пресс-службе вуза также сообщили, что правила приема в МФТИ в следующем учебном году существенно не изменились, но по сравнению с кампанией 2023 года добавились некоторые новшества.

"Так, принято решение зачитывать абитуриентам результаты олимпиады по русскому языку, что позволит повысить до 100 баллов ЕГЭ по этому обязательному предмету", - отметили в вузе.

Кроме того, нововведением приемной кампании МФТИ 2024 года станет возможность учесть несколько индивидуальных достижений, относящихся к одной и той же категории. К ним, прежде всего, относится участие в международных олимпиадах, Всероссийской олимпиаде школьников и олимпиадах Российского совета олимпиад школьников по профильным и непрофильным предметам: математике, физике, информатике и ИКТ, биологии, химии, русскому и иностранным языкам, другим профилям, а также участие в интеллектуальных конкурсах.

Еще одним новшеством приемной кампании этого года станет возможность абитуриенту получить дополнительные баллы за волонтерскую деятельность, а также прохождение военной службы и участие в добровольческих формированиях.