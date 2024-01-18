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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:04

Минсельхоз РФ разрешил ввоз 18,5 т курятины в рамках беспошлинной квоты

Москва. 18 января. INTERFAX.RU - Минсельхоз одобрил ввоз в РФ первых 18,5 тонны мяса кур в рамках беспошлинной квоты (коды 0207 14 100 9 и 0207 14 500 9 ТН ВЭД ЕАЭС), следует из материалов ведомства.

По данным на 18 января, остаток тарифной льготы составил 139 981,5 тонны, сообщает министерство. Таким образом, к поставке одобрено 18,5 тонны.

Как сообщалось, объем беспошлинной квоты на ввоз мяса кур в РФ в 2024 году составляет 140 тыс. тонн. Она нацелена на увеличение предложения этого мяса на рынке и стабилизации цен на него.

В материалах Минсельхоза также сообщается, что объем заявок, принятых на рассмотрение, составляет 4 706 тонн.

Минсельхоз РФ
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