Минсельхоз передумал сворачивать "хлопотное" возмещение аграриям CAPEX

Москва. 23 января. INTERFAX.RU - Минсельхоз, заявлявший некоторое время назад о постепенном отказе от такой меры господдержки, как компенсация капзатрат на строительство и модернизацию объектов, решил продолжить использование этого механизма и совершенствовать его.

"Помню, на одном из мероприятий говорил о том, что мы будем пытаться отказываться от CAPEX, но пока вот нам удается эту меру поддержки предоставлять. Но подчеркну - это достаточно хлопотно", - заявил министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев на XV съезде Национального союза производителей молока.

По его словам, в целом эта мера является довольно эффективной.

"Но достаточно сложно отстаивать ее при согласовании с другими ФОИВами (федеральными органами исполнительной власти - ИФ). Поэтому зачастую в начале года у нас в строчке CAPEX стоят нули, но тем не менее по ходу исполнения бюджета, по ходу того, как у нас высвобождаются какие-то определенные ресурсы, мы стараемся эту строчку наполнять, - сказал он. - Но еще раз: надо понимать, что нам стоит достаточно больших усилий это направление поддержки сохранять. Большинство наших согласующих ведомств не настолько позитивно воспринимают эту меру поддержки, считают ее не столь эффективной, но тем не менее, думаю, что вместе с вами мы продолжим эту работу и пока постараемся эти CAPEX сохранять".

Как сообщил Патрушев, с учетом высокой значимости молочного направления в 2023 году по инициативе Минсельхоза правительство приняло решение предусмотреть возможность возмещения до 70% затрат молочников на приобретение и ввод в эксплуатацию маркировочного оборудования. "Думаю, что это определенным образом поможет справиться с дополнительной нагрузкой, которая возникла в отрасли в связи с тем, что нужно было поставить это оборудование для того, чтобы соответствовать новым нормам", - заявил он.

Осенью 2023 года Минсельхоз одобрил 245 заявок на компенсацию затрат на маркировочное оборудование на сумму почти 2 млрд рублей.

"С 2024 года у нас планируются средства на возмещение CAPEX при условии регионального софинансирования. При этом для молочных комплексов размер компенсации составит 30%. Но и дополнительно для субъектов, которые стабильно наращивают производство молока, а также имеют прочную кормовую базу, на CAPEX предусматриваются определенные повышающие коэффициенты. Их уровень может достигать цифры в 1,4. То есть объем возмещаемых затрат может быть достаточно серьезно увеличен", - считает он.

Министр также сообщил, что межведомственное согласование уже прошел проект постановления правительства о возмещении до половины объема затрат на приобретение техники и оборудования при модернизации ферм для расширения мощностей с содержанием от 1 тысячи голов животных. "Утверждение документа ожидаемо приблизительно через месяц", - заявил он.