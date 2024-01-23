Аэропорт "Пулково" сообщил о работе по расписанию

Москва. 23 января. INTERFAX.RU - Петербургский аэропорт "Пулково" работает штатно, сообщила пресс-служба оператора аэропорта - ООО "Воздушные ворота северной столицы" (ВВСС).

"В данный момент аэропорт "Пулково" работает штатно, все рейсы, которые должны выполняться по расписанию, выполняются по расписанию", - заверил через пресс-службу замгендиректора ВВСС Андрей Дробович.

Утром пресс-служба ВВСС сообщила, что аэропорт с ночи работает в сложных метеоусловиях, при сильном боковом ветре, из-за чего возможны изменения в расписании рейсов до середины дня вторника. Ночью на запасной аэродром уходили 22 рейса, они затем вернулись в "Пулково".