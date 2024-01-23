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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:48

РСПП рассчитывает на дискуссию о продлении обязательной продажи валютной выручки

Москва. 23 января. INTERFAX.RU - Продление требования обязательной продажи валютной выручки крупнейшими экспортёрами РФ до конца 2024 года, о котором во вторник сообщило российское правительство, требует дополнительного обсуждения с бизнес-сообществом, а в случае принятия положительного решения необходимо рассмотреть смягчение требований, считает президент Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин.

"В условиях отсутствия информации о реальном влиянии обязательной продажи на валютный курс сложно сделать вывод об эффективности данного инструмента. Полагаем, что стоит провести дополнительное обсуждение с бизнесом о целесообразности продления обязательной продажи валютной выручки, а в случае положительного решения о продлении - о возможности корректировки действующих норм, например, в части снижения доли выручки, которая подлежит обязательной продаже, отказа от дестимулирования расчетов в рублях по экспортным контрактам (транзакционные издержки для которых оказались существенно выше) и так далее", - сообщил он "Интерфаксу" через пресс-службу союза.

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Глава РСПП добавил, что также бизнес "очень ждет выпуска разъяснений по отдельным положениям нормативных правовых актов, регулирующих обязательную продажу части валютной выручки, которые до настоящего времени вызывают вопросы у компаний".

О том, что меру об обязательной репатриации и продаже валютной выручки крупнейших российских экспортеров обязательно планируется продлить до конца 2024 года, во вторник утром сообщила пресс-служба правительства РФ. Мера была введена в октябре 2023 года для стабилизации ситуации на валютном рынке и должна была действовать до 30 апреля 2024 года. На временном характере настаивал ЦБ РФ, эту позицию разделал Минфин РФ.

"Введенные меры показали свою эффективность и помогли стабилизировать ситуацию на внутреннем валютном рынке за счет достижения достаточного уровня валютной ликвидности. Сегодня можно отметить, что, по имеющимся данным, в целом экспортеры соблюдают требования указа президента. Это дало возможность покрыть дефицит валюты, необходимой импортерам для сохранения поставок продукции в нашу страну. В настоящее время готовится предложение о продлении действия данных мер до конца текущего года", - объяснил актуальную позицию правительства по вопросу продления требований к экспортерам первый вице-премьер Андрей Белоусов, процитированный в сегодняшнем сообщении кабмина.

РСПП
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