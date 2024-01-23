РФ провела у Финского залива тренировку с условными пусками ракет комплексов "Бастион"

Москва. 23 января. INTERFAX.RU - Расчеты береговых ракетных комплексов (БРК) "Бастион" провели электронные пуски по отряду кораблей условного противника в Финском заливе на территории Ленинградской области, сообщили в пресс-службе Балтийского флота во вторник.

"Расчеты противокорабельных комплексов "Бастион" провели электронные пуски противокорабельными ракетами "Оникс" по условным целям в Финском заливе Балтийского моря, имитирующим группировку кораблей условного противника", - говорится в сообщении.

"Во время выполнения пусков ракетчики также осуществили ряд мероприятий по маскировке и противодиверсионному обеспечению мест несения боевого дежурства", - сказали в пресс-службе.

В Балтфлоте сообщили, что в учении было задействовано порядка 50 военнослужащих и около 10 единиц военной и специальной техники.

По официальным данным, береговой ракетный комплекс "Бастион" предназначен для защиты морского побережья протяженностью свыше 600 километров. Боекомплект одного комплекса может включать до 36 крылатых ракет "Оникс".

По официальной информации, "Бастион" ("НПО машиностроения", корпорация "Тактическое ракетное вооружение") разработан в двух вариантах - подвижном "Бастион-П" и стационарном "Бастион-С".

Российские военные сообщали о применении "Бастионов" для ударов по сухопутным целям в Сирии и в ходе специальной военной операции на Украине.