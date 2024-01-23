Специалисты восстановили электроснабжение в Херсонской области
Москва. 23 января. INTERFAX.RU - Электроснабжение четырех муниципальных округов Херсонской области восстановлено после аварии, сообщил во вторник председатель правительства региона Андрей Алексеенко.
"Электроснабжение Херсонской области полностью восстановлено", - написал Алексеенко в своем телеграм-канале.
Председатель правительства отметил, что оперативные службы региона продолжат держать ситуацию на контроле.
Отключение произошло вечером во вторник в Геническом, Нижнесерогозском, Новотроицком и Каховском округах. Как уточнил Алексеенко, причиной стала авария на высоковольтной линии электропередачи от подстанции в Мелитополе (Запорожская область).