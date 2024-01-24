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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 08:00

Спасатели вызволили 75 автомобилей из снежного плена на юге Сахалина

Москва. 24 января. INTERFAX.RU - Помощь потребовалась 75 водителям, чьи автомобили в среду застряли в сугробах на дорогах юга Сахалина в условиях метели, сообщает пресс-служба МЧС РФ.

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"Сотрудники МЧС России оказывают помощь жителям Сахалина, которые оказались в эпицентре снежного циклона. (...) На высокопроходимой технике сопровождают и доставляют граждан к местам назначения", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, на дорогах юга острова отмечается "сложная обстановка, большие сугробы, практически нулевая видимость и непроходимые участки дорог". Более 10 человек, прибывших из северных районов острова в Южно-Сахалинск и нуждающихся в медицинской помощи, спасатели доставили на высокопроходимой технике в областную больницу. Еще более 60 пассажиров с задержанных авиарейсов в аэропорту Южно-Сахалинска отвезли в гостиницы областного центра.

Также сотрудники МЧС России помогли привезти лекарства тяжелобольному человеку и сотрудникам скорой помощи в Южно-Сахалинске - доставить беременную женщину в областной перинатальный центр.

Как сообщалось, в среду в регионе введен режим ЧС из-за мощного циклона, под влиянием которого Сахалин находится вторые сутки. Улучшение погоды синоптики прогнозируют в субботу. На юге Сахалина закрыты дороги, в Южно-Сахалинске в среду из-за сильной метели и нулевой видимости на дорогах не работает общественный транспорт. Отменены поезда дальнего следования и пригородные электрички.

Снежный циклон на Сахалине

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Южно-Сахалинск Сахалин МЧС России
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