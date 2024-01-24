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Поезда отменены в Южно-Сахалинске из-за метели

Ранее в Сахалинской области был объявлен режим ЧС, улучшение погоды ожидается только в субботу

Поезда отменены в Южно-Сахалинске из-за метели
Фото: Николай Михальченко/ТАСС

Москва. 24 января. INTERFAX.RU - В Южно-Сахалинске из-за мощного циклона в среду отменены пригородные поезда и поезда дальнего следования, сообщает пресс-служба Минтранса региона.

В том числе отменены поезда из Южно-Сахалинска в Поронайск (центральная часть Сахалина), в Томари (западное побережье острова) и обратно.

Поезда дальнего следования Южно-Сахалинск - Ноглики (север Сахалина) и обратно также отменены "в связи с неблагоприятными погодными условиями".

Как сообщалось, Сахалин вторые сутки находится под влиянием циклона, который принес метели и штормовой ветер на юг острова. В среду в регионе объявлен режим ЧС, улучшения погоды ждут только в субботу.

Отменены все автобусные рейсы из Южно-Сахалинска в другие районы острова, закрыты дороги на юге острова, в областном центре не ходит общественный транспорт. Школьников и студентов перевели на дистант.

В аэропорту Южно-Сахалинска, согласно онлайн-табло, в среду задержаны 45 рейсов на прилет и вылет, из них 40 - перенесены на четверг.

Паромная переправа Холмск - Ванино, соединяющая Сахалин с материковой частью РФ, закрылась вечером в понедельник из-за шторма в Татарском проливе, предположительно, она возобновит работу 26 января.

Южно-Сахалинск Сахалин
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