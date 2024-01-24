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Глава РПЦ выступил против празднования в РФ Дня святого Валентина и Хэллоуина

Москва. 24 января. INTERFAX.RU - Патриарх Московский и всея Руси Кирилл призвал положить конец традиции празднования в России Хэллоуина и Дня святого Валентина.

"Слава Богу, на законодательном уровне была запрещена пропаганда ЛГБТ в нашей стране. Однако важно идти дальше. Немало вопросов вызывает и празднование импортированного с Запада так называемого Дня святого Валентина, который, несмотря на все попытки его облагородить, все равно остается пропагандой отношений, не имеющих ничего общего с настоящей любовью. Популярность этого праздника связана с распространением идей свободной любви - свободной от всякой ответственности за жизнь близкого человека, за жизнь будущих детей, которые приверженцам таких свободных отношений оказываются ненужными", - сказал патриарх в среду, выступая с докладом на открытии XXXII Рождественских образовательных чтений в Государственном Кремлевском дворце.

В пику празднованию Валентинова дня он предложил ввести в школах курс семьеведения.

Кроме того, по мнению патриарха, большой вред воспитанию наносит празднование в российских школах Хэллоуина.

"Давайте избавим наше культурное пространство от этой безобразной вакханалии, принесенной к нам из-за рубежа, совершенно чуждой нашим традиционным ценностям, вообще противоречащей нашим принципам - историческим, нравственным, религиозным", - призвал глава церкви.

РПЦ патриарх Кирилл
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