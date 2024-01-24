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Дума приняла в I чтении проект закона о конфискации имущества за фейки об армии

Дума приняла в I чтении проект закона о конфискации имущества за фейки об армии
Фото: Максим Стулов/Ведомости/ТАСС

Москва. 24 января. INTERFAX.RU - Госдума в среду приняла в первом чтении законопроект о конфискации имущества и лишении почетных званий за ряд преступлений, в частности, за распространение фейков о Вооруженных силах РФ.

Авторами соответствующей инициативы (533912-8) стали 395 депутатов Госдумы во главе с председателем Вячеславом Володиным.

Законопроект позволит конфисковывать деньги, ценности или иное имущество, используемые или предназначенные для финансирования преступной деятельности против безопасности РФ, а также по решению суда лишать почетных званий за следующие преступления: распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил Российской Федерации (статья 207.3 УК); публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности (статья 280 УК).

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В этом ряду также такие преступления, как публичные призывы к осуществлению действий, направленных на нарушение целостности РФ (статья 280.1 УК); публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных сил РФ (статья 280.3 УК); публичные призывы к осуществлению деятельности, направленной против безопасности государства (статья 280.4 УК),

Также это коснется призывов к введению санкций в отношении Российской Федерации и ее граждан (статья 284.2 УК); оказания содействия в исполнении решений международных организаций, в которых РФ не участвует, или иностранных государственных органов (статья 284.3 УК); реабилитации нацизма (статья 354.1 УК).

"Каждый, кто пытается разрушить Россию, предает ее, должен понести заслуженное наказание и возместить нанесенный стране ущерб за счет своего имущества", - написал ранее Володин в своем телеграм-канале, комментируя законопроект.

Первый зампредседателя комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Ирина Панькина отметила, что конфискация распространяется, прежде всего, на средства совершения преступления, а также деньги, ценности и иное имущество, полученные в результате совершения преступления или используемые для финансирования незаконной деятельности.

"Это не та конфискация, которая ушла еще в 2003 году из УК РФ как вид уголовного наказания", - написала Панькина ранее в своем телеграм-канале.

По ее словам, проект закона предлагает установить конфискацию имущества, полученного в результате распространения фейков о ВС РФ и публичных призывов к осуществлению деятельности, направленной против безопасности государства, "если они совершены из корыстных побуждений, а также имущества, используемого для финансирования такой деятельности".

Кроме того, проект закона вносит изменение в статью 280.4 УК РФ, благодаря которому к деятельности, направленной против безопасности РФ, будут отнесены все преступления диверсионной направленности.

Проектом закона статья 280.4 УК РФ дополняется двумя новыми квалифицирующими признаками, усиливающими ответственность: из корыстных побуждений или по найму, а также по мотивам политической, национальной, религиозной ненависти или вражды.

Как ранее отметил председатель комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников, законопроект не будет иметь обратной силы.

ВС РФ Госдума Вячеслав Володин Павел Крашенинников
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