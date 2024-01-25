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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:29

"Роснефть" планирует расширять присутствие на индийском рынке

Москва. 25 января. INTERFAX.RU - "Роснефть" планирует расширять свое присутствие на индийском рынке, сказал президент РФ Владимир Путин в ходе встречи со студентами Калининградской области, отвечая на вопрос учащегося из Индии.

"Достаточно сказать, что самая крупная иностранная инвестиция в экономику Индии, по крайне мере это было до сих пор, может что-то изменилось, но самая крупная инвестиция пришла из России - $23 млрд вложила наша компания "Роснефть" в приобретение НПЗ, сети заправок, порта. У них планы есть на будущее, они хотят строить завод", - сказал Путин.

"Роснефть" владеет 49,13% в индийском активе Nayara Energy Limited, в состав которого входит НПЗ в городе Вадинар мощностью 20 млн тонн в год с глубиной переработки 95,5% (второй по величине в Индии), глубоководный порт, способный принимать сверхбольшие танкеры класса VLCC и одна из крупнейших в Индии розничных сетей АЗС (более 6 тыс. станций).

Владимир Путин Роснефть Индия
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