Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:29

Отряд кораблей Тихоокеанского флота провел учение в Восточно-Китайском море

Москва. 26 января. INTERFAX.RU - Отряд боевых кораблей Тихоокеанского флота (ТОФ) в составе гвардейского ракетного крейсера "Варяг" и фрегата "Маршал Шапошников" провел учение по отражению нападения авиации условного противника в акватории Восточно-Китайского моря, сообщила пресс-служба флота в пятницу.

"В ходе учения экипажи кораблей обнаружили несколько воздушных целей, летящих курсом на корабли. На ракетном крейсере и фрегате были активированы средства радиоэлектронной борьбы и поставлены активные и пассивные помехи", - говорится в сообщении. Корабельные расчеты выполнили захват целей и взяли их на сопровождение.

При вхождении "вражеской" авиации в зону поражения экипажи кораблей ТОФ уничтожили воздушные объекты зенитным ракетным комплексом.

"Авиация условного противника в ходе учения была сымитирована электронным способом. Фактические стрельбы зенитным ракетным комплексом не проводились", - сообщает пресс-служба.

Учение проводилось в соответствии с планом деятельности отряда боевых кораблей ТОФ в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

ТОФ Восточно-Китайское море
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Что произошло за день: четверг, 25 января

СКР возбудил дело о теракте в связи с поражением самолета Ил-76 под Белгородом

СКР возбудил дело о теракте в связи с поражением самолета Ил-76 под Белгородом

Субсидии на полеты в Калининград могут сохранить только для жителей региона

Субсидии на полеты в Калининград могут сохранить только для жителей региона

Рыбопромышленникам-ответчикам по иску на 376 млрд рублей вменили иностранное участие

Десятидневные новогодние выходные одобрили две трети россиян

Десятидневные новогодние выходные одобрили две трети россиян

Володин пригласил наблюдателей из парламентов 78 стран на президентские выборы

Дело пензенского губернатора Белозерцева

Бывший сенатор Шпигель получил 11 лет строгого режима по делу о взятке

Бывший сенатор Шпигель получил 11 лет строгого режима по делу о взятке
Убийство Владлена Татарского

Дарья Трепова приговорена к 27 годам колонии по делу о теракте в Петербурге

Дарья Трепова приговорена к 27 годам колонии по делу о теракте в Петербурге

Автомобильный пункт пропуска "Ивангород" на границе с Эстонией закроют на 2,5 года

Турция к 25 января ввезла в Россию 1,5 млн яиц

Турция к 25 января ввезла в Россию 1,5 млн яиц
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });