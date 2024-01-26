Отряд кораблей Тихоокеанского флота провел учение в Восточно-Китайском море

Москва. 26 января. INTERFAX.RU - Отряд боевых кораблей Тихоокеанского флота (ТОФ) в составе гвардейского ракетного крейсера "Варяг" и фрегата "Маршал Шапошников" провел учение по отражению нападения авиации условного противника в акватории Восточно-Китайского моря, сообщила пресс-служба флота в пятницу.

"В ходе учения экипажи кораблей обнаружили несколько воздушных целей, летящих курсом на корабли. На ракетном крейсере и фрегате были активированы средства радиоэлектронной борьбы и поставлены активные и пассивные помехи", - говорится в сообщении. Корабельные расчеты выполнили захват целей и взяли их на сопровождение.

При вхождении "вражеской" авиации в зону поражения экипажи кораблей ТОФ уничтожили воздушные объекты зенитным ракетным комплексом.

"Авиация условного противника в ходе учения была сымитирована электронным способом. Фактические стрельбы зенитным ракетным комплексом не проводились", - сообщает пресс-служба.

Учение проводилось в соответствии с планом деятельности отряда боевых кораблей ТОФ в Азиатско-Тихоокеанском регионе.