Большая часть алтайского Бийска осталась без воды из-за аварии на трубопроводе

Москва. 26 января. INTERFAX.RU - Авария на сети холодного водоснабжения зафиксирована в городе Бийске в Алтайском крае, сообщил мэр города Виктор Щигрев с своем телеграм-канале.

"Сегодня в 01:15 зафиксирована аварийная ситуация на сети холодного водоснабжения в районе Старого центра. Наблюдается падение давления воды по городу", - написал мэр.

По его словам, работы на месте аварии активно продолжаются.

"Сотрудники аварийной бригады МУП "Водоканал" делают все возможное, чтобы как можно быстрее подать воду в дома", - добавил Щигрев.

По данным пресс-службы горадминистрации, в результате аварии на сетях водоснабжения большая часть города осталась в пятницу без холодного водоснабжения.

"На сетях водоснабжения произошло повреждение трубопровода диаметром 1000 мм, которое повлекло за собой отключение холодного водоснабжения в большей части города (кроме Заречья). Работники Водоканала оперативно приступили к аварийным работам", - сказано в сообщении.

Для населения организовали подвоз воды по двум адресам, но мэрия обещает дополнительно опубликовать график подвоза воды и в другие районы.

Между тем, накануне мэрия сообщала о том, что на пятницу на некоторых улицах в Бийске запланированы и плановые отключения электроэнергии в связи с ремонтными работами. Возобновить энергоснабжение должны к 16:00 по местному времени.